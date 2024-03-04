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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

EECA EXPO 2024.. الشركات الليبية ترصد 5 مليارات دولار للاستثمار في مصر

استثمارات
استثمارات

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار ممثل الحكومة الليبية المشاركة في  فعاليات معرض القاهرة الدوليEECA EXPO 2024 المقام  بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، خلال الفترة من 29 فبراير وحتى 9 مارس الجاري، عن رصد محفظة استثمارية بقيمة تصل إلي 5مليارات دولار  للاستثمار وتمويل ومشاركة الفرص الاستثمارية في مصر أو فروع المؤسسة الاستثمارية.

 

يشار إلى أن  حجم أصول المحفظة الإستثمارية تبلغ بقيمة  68.4 مليار دولار أمريكي موزعة على خمس شركات وهي الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية  وصندوق  الاستثمار الداخلي ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار والمحفظة الاستثمارية طويلة المدي وشركة الاستثمارات النفطية .


كما يشارك في المعرض 7 شركات أخرى في المعرض وهي شركة الإنماء للإستثمارات الصناعية والخدمات والشركة القابضة وشركة النماء الليية للاستثمار ومحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار ومؤسسة الليبية للاستثمار.

 

كما أعلت الشركات الكويتية والبالغة 10 شركات كويتية استعدادها ضخ استثمارات جديدة في مصر بعد دراسة الفرص الاستثمارية المطروحة بعد التعرف عليها من خلال المشاركة في معرض القاهرة الدولي بمدينة نصر والمقام خلال الفترة من  29 فبراير  حتى 9 مارس  2024 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والمهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية.

 

وكان اللواء شريف المواردي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات افتتح يوم  الخميس 29 فبراير فاعليات معرض (القاهرة بنسخته ال 57 وشارك فى حفل الافتتاح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعبد الله الحرز رئيس الوفد الكويتي ووسام جمعة مندوبا عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية وعصام العول رئيس الهيئة العامة للمعارض الليبية وعزيز عبد العزيز رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة الليبى ،كما شارك فى حفل الافتتاح سوشيل كمار سفير دولة نيبال بالقاهرة.

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