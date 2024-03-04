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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مصطفى شعبان أول الحاضرين.. بدء عزاء شقيقة المخرج مجدي الهواري

صدى البلد

بدأ منذ قليل عزاء شقيقة الفنان مجدي الهواري، والذي يقام حاليا في مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم.

 

وكان أول الحاضرين الفنان مصطفى شعبان و محمود جونيور، في الوقت الذي لم يحضر فيه المخرج مجدي الهواري حتي الآن.

https://www.facebook.com/share/v/Rsf8diGRjbBftAAS/?mibextid=WC7FNe

شقيقة مجدي الهواري :


غاب المخرج مجدى الهوارى عن صلاة الجنازة ومراسم تشييع جثمان شقيقته التى أقيمت امس بمسجد السيدة نفيسة.

وقد شُيعت ظهر امس الأحد 3 مارس، جنازة شقيقة المخرج مجدي الهواري، من مسجد السيدة نفيسة، بمشاركة الأهل والمقربين.

وحضر الجنازة العشرات من المشيعين في جنازة شقيقة المخرج مجدي الهواري، الذي أعلن خبر الوفاة ظهر المس من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

وأعلن المخرج مجدي الهواري، خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفاة شقيقته، وتشييع جثمانها ظهر امس.

وكتب مجدي الهواري، في منشوره عبر فيسبوك: «بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله أختي وحبييتي.. ادعوا لها بالرحمة.. الصلاة عقب صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة ..لها منا الفاتحة».

مجدي الهواري شقيقة مجدي الهواري

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