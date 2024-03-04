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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبل تواجه غرامة تاريخية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2 مليار دولار

أبل تواجه غرامة
أبل تواجه غرامة تاريخية من الاتحاد الأوروبي

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة تاريخية قدرها 1.84 مليار يورو - أي حوالي 2 مليار دولار-  على شركة Apple “أبل” لانتهاكها قوانين المنافسة الخاصة بها.

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها فرضت الغرامة على شركة أبل لمنع خدمات بث الموسيقى المنافسة مثل "Spotify" من إخبار مستخدمي آيفون أنه يمكنهم العثور على طرق أرخص للاشتراك خارجًا من متجر تطبيقات أبل.

قالت مارجريت فيستاجر، مسؤولة المنافسة والشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي، إن شركة أبل "أساءت استخدام مركزها المهيمن" كموزع لتطبيقات بث الموسيقى، مضيفة أنه نتيجة لذلك، لم يكن لدى المستهلكين الأوروبيين "اختيار حر فيما يتعلق بالمكان والكيفية والمكان". 

أضافت فيستاجر في مؤتمر صحفي "هذا غير قانوني وقد أثر على ملايين المستهلكين الأوروبيين". وتعد العقوبة هي أول عقوبة من نوعها على الإطلاق لمكافحة الاحتكار على شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. 

أكدت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن شركة آبل تحظر حاليًا على مطوري التطبيقات إبلاغ مستخدمي iOS بشكل كامل عن اشتراكات الموسيقى الرخيصة المتاحة خارج التطبيق. 

ردت شركة أبل بأن قرار المفوضية الأوروبية تم التوصل إليه على الرغم من "فشلها في الكشف عن أي دليل موثوق به على الضرر الذي يلحق بالمستهلكين، ويتجاهل حقائق السوق المزدهرة والتنافسية والنمو السريع".

وقالت الشركة في بيان إن مطوري التطبيقات "يتنافسون على قدم المساواة" في متجر تطبيقات أبل. وتخطط لاستئناف الغرامة.

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