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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

جوجل تستعد لشن حملة تسريح جديدة لموظفيها.. تفاصيل

جوجل تستعد لشن حملة
جوجل تستعد لشن حملة تسريح جديدة على موظفيها

كشفت تقارير أن شركة جوجل قد تقوم بتسريح بعض الموظفين من فريق الثقة والسلامة التابع لها، كما طلبت من موظفين آخرين في المجموعة أن يكونوا على أهبة الاستعداد وسط مشكلات في روبوت الدردشة Gemini.  

 

وبحسب “وكالة بلومبرج” فإن تخفيضات الوظائف هذه ستؤثر على “أقل من 10 أشخاص من فريق يضم حوالي 250 شخصًا”. 

 

وتم تكليف الفريق بوضع قواعد على منتجات الذكاء الاصطناعي بهدف تقليل العناصر السيئة التي من المحتمل أن تتلاعب بالأدوات. 

 

ويجري الفريق أيضًا تقييمات للمخاطر للتأكد من أن الأدوات آمنة لقاعدة مستخدمي جوجل العالمية، حسبما ذكرت بلومبرج. 

 

وكتب أحد قادة جوجل في رسالة بريد إلكتروني لموظفي قسم الثقة والسلامة وفقًا للتقرير، "نحن بحاجة إلى العديد من المتطوعين على أهبة الاستعداد في كل فترة زمنية؛ حتى نتمكن من تفعيل اختبار الخصومة السريع على الموضوعات ذات الأولوية العالية."

 

وقال شخص آخر لـ “بلومبرج” إن الفريق كان تحت "عبء عمل هائل حيث تتعامل الشركة مع تداعيات توليد Gemini لصور غير تاريخية للناس".

 

وفي وقت سابق، أقر الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ، ساندر بيتشاي، بجهود الفرق قائلاً إن الموظفين "يعملون على مدار الساعة" لمعالجة المشكلات التي أبلغ عنها المستخدمون في ردود روبوت الدردشة Gemini. 

 

لقد تم التخطيط لتخفيضات الوظائف في جوجل منذ فترة طويلة وهي جزء من جهود الشركة لتقليص حجمها. منذ منتصف شهر يناير، قامت الشركة بإعادة تنظيم الموظفين عبر الفرق، كما قال متحدث باسم جوجل  "نحن نستثمر بشكل مسؤول في أكبر أولويات شركتنا والفرص المهمة المقبلة.

 

نحن نعمل على تبسيط هياكلنا لمنح الموظفين المزيد من الفرص للعمل على التطورات الأكثر ابتكارًا وأهمية لدينا وأكبر أولويات شركتنا، مع تقليل البيروقراطية والطبقات.

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