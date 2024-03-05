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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منصة X في مواجهة الاتحاد الأوروبي لهذه الأسباب

منصة X في مواجهة
منصة X في مواجهة الاتحاد الأوروبي لهذه الأسباب

كشفت تقارير أن منصة التواصل الاجتماعي X المملوكة للمياردير إيلون ماسك قد تواجه مجموعة من قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي ستضع قيودًا على الطريقة التي تعمل بها المنصة. 


وبحسب صحيفة "بيزنس ستاندرد" فإن شركة X قد أبلغت المنظمين في الاتحاد الأوروبي بأنها قد تستوفي معايير تندرج ضمن نطاق قانون الأسواق الرقمية الذي أقره الاتحاد . 


وقالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة الماضي إنه يمكن تطبيق قانون الأسواق الرقمية على منصة X ، بالإضافة إلى المنصة التابعة لشركة Booking Holdings Inc، وكذلك شركة ByteDance المالكة لتطبيق تيك توك. 

 

ويهدف قانون الأسواق الرقمية إلى تجنب انتهاكات المنافسة من قبل شركات التكنولوجيا، وسيتم تطبيقه على الشركات التي لها تأثير كبير على سوق الاتحاد الأوروبي، مع أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهريًا و10 آلاف مستخدم تجاري سنويًا.

 

وبموجب القواعد، سيكون من غير القانوني لبعض المنصات تفضيل خدماتها الخاصة على خدمات المنافسين. كما سيتم منعهم من دمج البيانات الشخصية عبر خدماتهم المختلفة، كما سيُمنعون من استخدام البيانات التي يجمعونها من التجار الخارجيين للتنافس ضدهم، من بين المحظورات والالتزامات الأخرى.

منصة X إيلون ماسك قانون الأسواق الرقمية الاتحاد الأوروبي شركات التكنولوجيا

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