عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فنانة شهيرة تعلن عن احتراق منزلها وتستغيث بـ تركي آل الشيخ

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت الفنانة اللبنانية مي الحريري عن احتراق منزلها في لندن عبر حسابها الرسمي علي تطبيق "X" ونشرت "مي" منشورا تحدثت خلاله عن تفاصيل الحادث واستنجدت بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وأعادت مي نشر مقطع فيديو أوضحت خلاله ما حدث بالتفصيل ووصول سيارات الإسعاف والإطفاء للمساعدة في إخماد الحريق، وعلقت: "تركي آل الشيخ.. الحياة أخذت منعطفًا غير متوقع وغير حميد، هذا هو منزلي في لندن كل أشيائي تحولت إلى رماد، ابنتي لم تعد كما سبق وبلدي لن تكون بديلًا لكلينا، عزيزي أني أتعرض لموقف هو الأسوء، أنا أم وحيدة وبدون عمل لأكثر من 5 أعوام، ولجأت إليك لمعرفتي أنك تستطيع مساعدتي حتى أستطيع أن أقف على قدمي مرة أخرى وأعطي ابنتي ما تستحقه".

واستكملت: "لقد وضعت كرامتي جانبًا ونسيت الغرور لأن لدي ابنة أريد دائمًا الأفضل لها في هذا العالم وكلما أراها بهذه الحالة أشعر بالأسي، أرجو أن تتفهم ما يحدث أنت وكل من يعرفني، أنتم أهل الكرم وما راح تتركني أتعذب أكثر من الوضع الحالي اللي أنا فيه".

مي الحريري هي فنانة لبنانية بدأت مسيرتها الغنائية عام 2003 وصدرت لها أغنية بعنوان "هسهر عيونه" وكانت بطاقة تعرف الجمهور المصري والعربي عليها، لتقوم شركة "ميلودي" بعدها بطرح ألبومها الغنائي "حبيبي إنت" عام 2006، وقامت خلاله بتقديم أغنيتين لطليقها ملحم بركات بعنوان "حمامة بيضا" و"حبيبي إنت".

شاركت "مي الحريري" كضيفة بعدد من البرامج التليفزيونية منها "حيلهم بينهم" 2007، برنامج "لاباس" عام 2011، برنامج "رقص النجوم" عام 2012، برنامج "لهون بس" عام 2015، وبرنامج "تحت السيطرة عام 2018.

مى الحريري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يحصل على توقيع نجم الترجي لمدة 4 مواسم

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

خربوا النادي.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

موضوعات متعلقة

عبد العزيز مخيون فقط.. نجوم الفن يغيبون عن عزاء جميل برسوم

بعد غيابه عن الجنازة .. مجدي الهواري يحضر عزاء شقيقته

انهيار شقيقه بالبكاء .. لقطات من جنازة الفنان الراحل جميل برسوم

سر عدم حضور المخرج الفلسطينى مهدى فليفل لمهرجان الإسماعيلية

بعد فقدان نجله .. حازم إيهاب يرزق بمولودة جديدة

بعد سرادق دمنهور | عزاء جميل مرسوم في القاهرة الأربعاء

خايف أموت.. آخر كلمات الفنان الراحل جميل برسوم

بعد وفاته .. 3 أعمال لـ جميل برسوم في رمضان 2024

ترشيحاتنا

مصدر مصري رفيع المستوى: انتهاء اليوم الثاني من المباحثات بالقاهرة لبحث هدنة في غزة

الحكومة: طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص إجراء متبع في العالم

رابط التقديم في مسابقة الأئمة بوزارة الأوقاف.. الحق سجل

تي آر تي: رئيس المخابرات التركية يتوجه إلى واشنطن بـ"أجندة مزدحمة"

إيلون ماسك يثير قلق العلماء: سنحرق 100 قمر صناعي «ستارلينك» في الفضاء

السعر الرسمي لـ شيفروليه كابتيفا موديل 2024 في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد العزيز مخيون فقط.. نجوم الفن يغيبون عن عزاء جميل برسوم

ماذا يحدث لو تناولت الجزر يوميا.. تفاصيل مدهشة

في ذكرى وفاة صلاح الدين الأيوبي.. تعرف على وصيته

هؤلاء ممنوعون من التمر هندي في رمضان

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ