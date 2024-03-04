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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد وفاته .. 3 أعمال لـ جميل برسوم فى رمضان 2024

صدى البلد

أعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي عن وفاة الفنان جميل برسوم فجر اليوم بعد معاناة مع المرض.

وتقام صلاة الجنازة اليوم الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم بكنيسة الشهيد مارجرجس بدمنهور.

ويقام أيضا العزاء اليوم فى تمام السابعة مساء بكنيسة الشهيد مارجرجس بدمنهور.

 

وكشف الفنان جميل  برسوم فى تصريحات سابقة لصدى البلد عن 3 أعمال يشارك بها فى رمضان 2024 موضحا تفاصيل عن الشخصيات التي يجسدها خلال موسم رمضان 2024 .

وأوضح أنه يشارك في مسلسل فراوله، حيث يجسد شخصية صنايعي ألبايك مطعمة بالاحجار الكريمة و يساند  فراولة نيلي  كريم في مشاكلها.

وتابع أن دوره في مسلسل عائلة ب 100 راجل هو كبير الحي و يحل مشاكل الأهالي.

واستطرد أن مسلسل المداح الجزء الرابع يجسد دور دكتور في الرهبنة ، قارئ جيد في امور العفاريت و الغيبيات و يساعد المداح  حمادة هلال دائمًا.

آخر تكريم لجميل برسوم

وكان الفنان الراحل جميل برسوم قد تم تكريمه منذ أيام قليل فى ختام مهرجان السينما الكاثوليكي فى دورته الـ72.

أهم أعمال جميل برسوم:

 جميل برسوم ممثل مصري، شارك في بعض الأعمال التلفزيونية أشهرها مسلسل "آوان الورد" عام 2000 وأعمال سينمائية أهمها "ولاد العم" في 2009.

وقدم جميل أيضا انا وابن خالتى والصندوق وتحت الوصاية وفي يوم وليلة وفلانتينو وحكايتي ونصيبي وقسمتك .

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