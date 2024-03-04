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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد فقدان نجله .. حازم إيهاب يرزق بمولودة جديدة

صدى البلد

أعلن الفنان الشاب حازم إيهاب عن قدوم مولودته “جميلة" عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

وكتب حازم إمام :" اللهم لك الحمد والشكر على كل نعمة .. ربنا عوضنى وأكرمنى باحلى هدية .. سلموا على جميلة حازم إيهاب وادعولنا كتير.

يذكر ان حل الفنان حازم إيهاب، ضيفا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، وتحدث عن تفاصيل خاصة لأول مرة عن حياته الشخصية.

قال حازم إيهاب، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إنه مر بالعديد من التجارب في حياته بداية من وفاة والدته و هو في عمر صغير، و أخرها فقدانه لإبنه و تعب زوجته.

و أوضح حازم إيهاب، أنه على يقين تام بأن كل ما يمر به هو خير له، و يعتبر أن التجارب هي أفضل سيناريو في الحياة برغم صعوبتها.

إصراره أن يأتي الطفل

و نوه، عن سؤاله عن فقدان إبنه، إلى أنه كان بصحة غير جيدة و لكنه أصر أن يأتي الطفل و يكمل، موضحا أنه كان على أمل أن تحدث معجزة للطفل و يكون بحالة جيدة، و من ناحية أخرى كان خائفا على صحة زوجته.

و تابع، أنه خاف بأن يمر بصراع يطارده طوال حياته في حالة أنه وافق على سقوطه، معقبا: "عايز أسلم إرادتي لربنا، لو ربنا مقدر حاجة هشوفها".

 

 

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