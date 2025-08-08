برلماني: قرار الكابينت الإسرائيلي باحتلال غزة تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي

أدان النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، القرار الصادر عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل "الكابينت" بالموافقة على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة ونزع سلاح حركة حماس وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع.

وأكد كدواني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه إشعال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وجر المنطقة إلى موجات جديدة من العنف وعدم الاستقرار، محذرا من أن استمرار النهج العدواني للحكومة الإسرائيلية يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن الكابينت الإسرائيلي يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة العسكرية، متجاهلا قرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشددا على أن احتلال أي جزء من غزة أو فرض سيطرة أمنية إسرائيلية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطالب كدواني المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأطراف الفاعلة، باتخاذ موقف حاسم ووقف هذا المخطط فورا، محذرا من أن التمادي في هذه السياسات سيدفع بالمنطقة إلى دوامة عنف جديدة، وسيزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين، داعيا إلى ضرورة حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة.