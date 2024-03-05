الرقب: كل الأطراف ترغب في الوصول إلى هدنة إنسانية بـ«غزة» خلال رمضان

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلاقات السياسية بجامعة القدس، أن كل الأطراف ترغب في الوصول إلى هدنة إنسانية في غزة خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تلعب دورا مهما في الضغط على كافة الأطراف للوصول للتهدءئة.

وقال أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، أن الرئيس الأمريكي تواصل هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر؛ لبحث سبل الوصول لهذه الهدنة.

وأشار إلى أن نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي هو من يعرقل الوصول للهدنة، مؤكدا أنه على الرغم من إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من كبار السن والمجندات؛ تم الإفراج عن 404 أسرى فلسطينيين فقط.