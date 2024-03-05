«3 ستات».. إبراهيم فايق يكشف مفأجاة عن حكام مباراة نهائي كأس مصر

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن حكام مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية.

وكتب إبراهيم فايق، عبر حسابه على تطبيق “X”: "البرازيلي اندرسون دارونكو حكما لمباراة نهائي كأس مصر وبصحبته طاقمه بالكامل المكون من حكمتين مساعدتين (سيدات) من أفضل حكام العالم بالإضافة إلى حكم تقنية الفيديو (سيدة) ".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.