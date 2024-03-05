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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحدٍّ بين «إنفيديا» و«هواوي» بسبب قدرات شرائح الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

تحدي بين إنفيديا
تحدي بين إنفيديا وهواوي بسبب قدرات شرائح الذكاء الاصطناعي

في تحد هو الأكبر من نوعه على شرائح الذكاء الاصطناعي، اعتبرت شركة إنفيديا الأمريكية، شركة هواوي الصينية “منافسا محتملا” مما جعلها تتخذ قيودًا جديدة على التصدير للصين. 

 

وبحسب موقع “ فيرست بوست” فإن شركة إنفيديا وضعت قيودًا على شحن وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها إلى الصين ، ومن بينها مجموعة شرائح الذكاء الاصطناعي الجديدة من H، Ascend 910B. 

 

ويُعتقد أن شريحة المعالجة Ascend 910B من شركة إنفيديا تتفوق على Ascend 910 السابقة من شركة هواوي. وتزامن ظهور Ascend 910B مع إصدار Mate 60 Pro، مع طلبات كبيرة من شركات مثل Baidu الصينية. 

 

وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية التي أعاقت تطوير أشباه الموصلات لشركة هواوي منذ عام 2019، إلا أن الشركة تعمل على تعزيز أعمالها في مجال الرقائق من خلال التعاون مع الموردين المحليين. 

 

وأظهر إطلاق هاتف Mate 60 Pro، المدعوم بمعالج Kirin 9000s المصنوع من SMIC، مرونة هواوي في مواجهة حظر الرقائق.

 

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا شركة هواوي بأنها "شركة جيدة حقًا"، معترفًا بإمكانياتها في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي. 

 

ووسط التركيز المتزايد على الذكاء الاصطناعي التوليدي والعقوبات الأمريكية الأكثر صرامة، تكرس هواوي وSMIC المزيد من القدرات لرقائق الذكاء الاصطناعي.

 

وفي حين قد تحتاج هواوي إلى الاستثمار في تعزيز قدراتها البرمجية؛ فإن قوتها تكمن في تصميم الرقائق. ومع ذلك، تفرض العقوبات الأمريكية تحديات على أداء الرقائق وعائدات الإنتاج، مما يؤكد أهمية بناء نظام بيئي قوي لتطوير الذكاء الاصطناعي. وفقًا للموقع. 

إنفيديا هواوي شرائح الذكاء الاصطناعي الصين اشباه الموصلات مجال الرقائق

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