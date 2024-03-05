عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات.. برنامج "نافس" يحقق إنجازات كبيرة في تعزيز مستهدفات التوطين.. حاكم دبي يطلق حملة "وقف الأم" بمليار درهم

صحف الامارات
صحف الامارات

الاتحاد: برنامج “نافس” يحقق إنجازات كبيرة بميزانية مبلغ 6.4 مليار درهم

الوطن: الامارات تنشئ صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم الملايين حول العالم
 

سلطت الصحف الاماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، في افتتاحياتها الضوء على الإنجازات التي حققها برنامج “نافس” في تعزيز مستهدفات التوطين، بتوسيع قاعدة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج النوعية؛ بهدف توفير فرص تدريب وعمل سنوية للمواطنين في مختلف المجالات، إضافة إلى إطلاق حملة “وقف الأم”، بهدف تكريم الأمهات في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام.

فتحت عنوان “نافس.. إنجازات نوعية”.. قالت صحيفة “الاتحاد” إن برنامج “نافس” يحقق إنجازات كبيرة في تعزيز مستهدفات التوطين، بتوسيع قاعدة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج النوعية؛ بهدف توفير فرص تدريب وعمل سنوية للمواطنين في مختلف المجالات، إلى جانب إبرام شراكات مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز فرص المواطنين في القطاع الخاص.
وأضافت أن هذه الإنجازات والجهود التي أسفرت العام الماضي عن وصول عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 92 ألف مواطن، تتعزز عام 2024، عبر اعتماد مجلس إدارة “تنافسية الكوادر الإماراتية”، الذي عقد برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، المستهدف الرئيسي للتوطين، بانضمام 36 ألف مواطن للعمل في القطاع الخاص، كما اعتمد مبلغ 6.4 مليار درهم ميزانية لبرنامج “نافس” العام الحالي.
وأوضحت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أن برنامج “نافس” نجح في تغيير المفاهيم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية عمل المواطنين في مختلف مجالات العمل الخاص، كما حفز الأفراد والمنشآت ليكونوا شركاء فاعلين في هذا الجهد الوطني الكبير، من خلال تخصيص “جائزة نافس” لتكريم المتميزين منهم، ذلك أن بناء الكفاءات الوطنية ذات المهارات والقدرات المتقدمة تدريباً وتعليماً، وتمكينها لقيادة مسيرة المستقبل، أولوية ضمن رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الكفاءات الإماراتية هي المحرك الرئيس لمسيرة التنمية المستدامة.

من ناحية أخرى وتحت عنوان “وفاء وبراً لأمهات شعب الإمارات” .. قالت صحيفة “الوطن” إن الإمارات عنوان الحياة الأجمل بروعة قيمها ونبل توجهاتها وسمو مكارمها وعِظًم مثلها، فهي واحة الإنسانية العامرة بالمحبة والبر والتقوى بفضل جهود قيادتها الرشيدة وما تمثله مدرستها السامية من عنوان للأخلاق والشيم الرفيعة ولما ترسخه من مناهج تشكل ثوابتاً وهوية في مسيرة شعبها الذي تتوارث أجياله خصال هذه الأرض المباركة المتجذرة فيها، ولما تحرص عليه من فعل الخير والتضامن الإنساني لصالح البشرية التي تجد في مبادرات الإمارات روافد تمدها بالأمل وتصنع الفارق، ومنها إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، حملة “وقف الأم”، بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم الملايين حول العالم ومنحهم الأدوات والمهارات اللازمة بشكل مستدام، صدقة جارية عن الأمهات في دولة الإمارات، وتأتي جرياً على عادة سنوية تتمثل بإطلاق حملة إنسانية في شهر رمضان المبارك من شعب الإمارات، وذلك عرفاناً ووفاء وبراً للأمهات ودورهن ومكانتهن كما أكد سموه بكلمات شديد الدلالة بالقول: “الأم جنة .. والأم طريق للجنة .. وندعو الجميع بالمشاركة في هذا الوقف .. صغاراً وكباراً .. رجالاً ونساءً .. نُفرح أمهاتنا .. ونرضي ربنا .. ونصوم شهرنا ونحن في خير ومحبة ورحمة .. حفظ الله دولة الإمارات وأمهات شعب الإمارات”.
وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “رعاه الله”، بيّن دور العلم للإنسان والأوطان على حد سواء والأهمية الاستثنائية لجهود الإمارات في سبيل مستقبل الإنسانية بالقول: “العلم هو أمل وعمل.. العلم هو حياة أفضل.. العلم هو بناء الإنسان ورفعة الأوطان.. ودورنا في دولة الإمارات أن نسهم في منح العلم والأمل والحياة للإنسان أينما كان.. والمساهمة في صنع مستقبل أجمل للأوطان والمجتمعات”.. وخاصة أنها تستهدف “الفئات الأقل حظاً في العالم وتجسد قيم التراحم والتكافل النبيلة التي غرستها الأسرة الإماراتية في أبنائها.. وتترجم منظومة العطاء التي رسختها دولة الإمارات”، كما أكد سموه خلال الإعلان عن “الحملة” التي تندرج تحت مظلة “مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” وتعتبر من الأهم والأكثر ريادة وتفرداً وتعكس عزيمة الوطن وحرصه على البشرية وأجيالها عبر المبادرات المبتكرة لإحداث التغيير النوعي لصالح الفئات الأكثر حاجة، ويكفي للدلالة على ما تمثله “الحملة “من محطة فارقة في تاريخ الإنسانية حاضراً ومستقبلاً أنها تأتي في وقت يوجد فيه 263 مليون طفل حول العالم في سن الدراسة خارج المدرسة.
وقالت “الوطن” في ختام افتتاحيتها :" هنيئاً لأمهاتنا “أمهات شعب الإمارات” المدرسة الأولى واللواتي بفضل تقدير ودعم القيادة أصبح جانب شديد الأهمية من تاريخ البشرية يُصنع وفاء لهن، فهن اللواتي يبنين الإنسان، وبغرسهن وتربيتهن ينعم الوطن بأجيال مؤمنة برسالته، وبفضلهن نباهي العالم بأبناء شعبنا الذين أصبحوا القدوة الملهمة لجميع الشعوب".

التراحم والتكافل الصحف الإماراتي الصحف الإماراتية القطاع الخاص العاملين في القطاع الخاص اليوم الثلاثاء إنجازات كبيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

هتدفع مليون جنيه.. مفاجأة في سوق الدولار السوداء

موضوعات متعلقة

خفر السواحل الصيني يعلن اتخاذ إجراءات ضد السفن الفلبينية المتسللة في البحر الجنوبي

سقوط 8 شهداء في اقتحام جنود الاحتلال لمنزل بخان يونس

الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ مضادة للسفن استهدفت حاوية سويسرية في خليج عدن

مسئول صيني سابق في مكافحة الفساد يستعد لخلافة وانج يي على كرسي الخارجية| تقرير

السعودية تعلن رفضها المساس بدور وكالة الأونروا في قطاع غزة

القسام تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في خان يونس

سماع دوي إطلاق نار كثيف قرب المطار الدولي بالعاصمة في هايتي

بعد مقتل 3 مسعفين له.. حزب الله يتبنى إطلاق صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي

ترشيحاتنا

حسين لبيب يطالب جوميز بالبحث عن مباريات الأهلي والزمالك قبل نهائي كأس مصر

سد النهضة.. خبير يكشف تفاصيل جديدة عن إجمالي التخزين

الأهلي والزمالك.. عمرو أديب يعلن مفاجأة سارة للجماهير المصرية

هل يجوز للابن قضاء الصيام عن والديه المتوفيين.. أمين الإفتاء يوضح

أخبار التوك شو| انهيار دولار السوق السوداء.. ومفاجأة في أسعار فئات عدد من السيارات

اعترافات قاتلة الجنرال اليمني: اتفقنا على إقامة علاقة بـ 4 آلاف جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل مباراة الزمالك| مفاجأة صادمة لجمهور الأهلي.. ماذا طلب كولر؟

كأنه حقيقي.. نجاح استنساخ أول ماعز تبتي بالصين

اكتشاف أثقل ثقب أسود في الفضاء.. لن تصدق كم وزنه؟

الإنسان الغزال.. شاب يدور على رأسه داخل مول تجاري |فيديو

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ