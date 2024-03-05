اليوم محاكمة المتهم بقتل شخص دهسا بسيارته بالقليوبية

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، محاكمة سائق بتهمة قتل شخص، وذلك عقب اصطدامه بالسيارة قيادته ودهسه أسفل إطاراتها قاصدا إزهاق روحه، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لاستكمال النظر في القضية.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 22358 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 2061 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، باتهام "محمد أ إ" 25 سنة - سائق بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، قتل عمدا بغير سبق الإصرار ولا ترصد المجني عليه "عصام ل ا"'بأن اصطدم به بالسيارة قيادته فتوقع حدوث وفاته ورحب بها ودهسه أسفل إطارتها قاصد إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.