نيران بالموالح.. تفاصيل حريق مزرعة وزارة الزراعة في سوهاج | بالصور

شهد مركز جزيرة شندويل شمالي محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد مصر، في منتصف ليل الليلة الماضية، نشوب حريق هائل بمخلفات أشجار على ضفاف النيل أمام سور مزرعة وزارة الزراعة للموالح، وعقب تطاير الشرر إلى داخل مزرعة وزارة الزراعة نشبت النيران بداخل المزرعة، وذلك دون وقوع أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل بمزرعة وزارة الزراعة للموالح دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل مدير أمن سوهاج إلى مقر الواقعة؛ للوقوف على أسباب الحريق، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بكمية من مخلفات الاخشاب وأوراق أشجار مزرعة وزارة الزراعة للموالح الموضوعة على ضفاف النيل أمام سور المزرعة، حيث تطاير منه شرر داخل المزرعة أدى إلى نشوب حريق جزئي بأوراق أسفل الأشجار دون حدوث تلفيات داخل المزراعة.

وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء و3 ماكينات نقالى وتمت السيطرة على الحريق واخماد نيران، وتبين أن سبب الحريق مصدر حراري غير معلوم، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.