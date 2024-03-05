حدث ليلا.. نشوب حريق هائل بمزرعة وزارة الزراعة بـ"جزيرة شندويل" في سوهاج وانتقال مدير الأمن لموقع الحريق.. ونجم الترجي التونسي يوقع للنادى الأهلي

نشر صدى البلد عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

نشب حريق هائل بمخلفات أشجار على ضفاف النيل أمام سور مزرعة وزارة الزراعة للموالح، دون مصابين بناحية جزيرة شندويل شمالي محافظة سوهاج، وتطاير الشرر إلى داخل مزرعة وزارة الزراعة بذات الناحية، دون إصابات بشرية.

انتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إلى مزرعة وزارة الزراعة للموالح دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل شمالي محافظة سوهاج، والتي شهدت منذ قليل نشوب حريق هائل بمخلفات أشجار على ضفاف النيل أمام سور المزرعة؛ ما أدى إلى تطاير الشرر داخل مزرعة وزارة الزراعة بذات الناحية واشتعال النيران بداخلها، دون إصابات بشرية.

يبحث المواطنون عن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم، خاصة أنه من المتوقع أن تنخفض خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمد علي بن رمضان نجم فريق الترجي التونسي السابق والمحترف في الدوري المجري وقع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي خلال الأيام الماضية.