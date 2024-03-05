الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

يبحث المواطنون عن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم، خاصة أنه من المتوقع أن تنخفض خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى سعر 89 جنيها بعد أن كان سعرها 97 جنيهًا منذ أيام قليلة ، وتصل إلى المستهلك بسعر 100 جنيها، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 81 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها ،



وانخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" حيث سجلت حوالي 100 جنيها بعد أن سجلت أمس 105 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها ،.

وانخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 81 جنيها ، وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيهًا

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 190 ل 215 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 160 جنيهًا منذ أسابيع قليلة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 105 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

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أسعار البيض

• ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من 145ل 150 جنيهًا .



• سعر كرتونة البيض الأبيض 142 ل 150 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 170 جنيها.

تراجع أسعار الدواجن



وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الفترة الحالية هناك تراجع في أسعار الدواجن، ولكن نسبة الاستهلاك في رمضان ترتفع بنسبة 25 لـ 30%.

توازن في أسعار الدواجن



وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفترة الأخيرة سيكون هناك توازن في أسعار الدواجن، وأن الدواجن مرشحة للنزول، ولكن قبل رمضان سيرتفع بسبب الطلب.



وأشار إلى أن أسعار البيض تنخفض ولكن بنسبة قليلة، فطبق البيض انخفض من 154 جنيها لـ 148 جنيها، ولكن بشكل عام ستنخفض الأسعار بعد وفرة النقد الأجنبي.

ولفت إلى أن الحكومة ووزارة الزراعة تولي اهتماما بتوفير الأعلاف، والأدوية لوفرة الدواجن، ويكون هناك انخفاض في الأسعار







