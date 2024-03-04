تعاون مصري أمريكى في مجالات الثروة السمكية والبحث العلمي

استقبل د. صلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة الجهاز وعضو مجلس امناء المركز الدولى للأسماك ود. احمد نصرالله مدير المركز الدولى للأسماك هيرو جورج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والوزير كريس ريكر استشارى الشوؤن الزراعة الأمريكي و موسى وكيله مدير مركز تميز الصويا الأمريكي للشرق الاوسط وشمال افريقيا والوفد المرافق لهم.



وقد تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البلدين ودعم الولايات المتحدة الأمريكية المستقبلي لقطاع الثروة السمكية والبحث العلمى فى هذا المجال.

وقد تقدم مصيلحى بالشكر للولايات المتحدة الأمريكية ومركز تميز الصويا الأمريكي والمركز الدولى للاسماك على ما يقدمونه من دعم مستمر لكافة قطاعات الثروة السمكية فى مصر.



كما التقى الوفد الأمريكي بعدد كبير من الباحثين والعاملين والمستثمرين فى قطاع الثروة السمكية.



وتبع ذلك زيارات ميدانية لبرنامج التحسين الوراثى والتفريخ ووحدات الاكوابونك وتدوير المياه(IPRS) والمعامل والاحواض السمكية بالمركز الدولى للأسماك.



وفى نهاية اللقاء أعربت السفيرة الأمريكية والوفد المرافق عن سعادتهم وثناءهم على ما تم من إنجازات فى قطاع الثروة السمكية بمصر خلال السنوات الماضية وتقدموا بالشكر على حفاوة الاستقبال والترحاب ووعدوا بمزيد من الدعم لهذا القطاع مستقبلا.