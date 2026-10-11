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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الآمنة للأمراض غير السارية فى احتفالية المستشفيات والمعاهد التعليمية

احتفالية المستشفيات والمعاهد التعليمية
احتفالية المستشفيات والمعاهد التعليمية
عبدالصمد ماهر

احتفلت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تحت رعاية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة، باليوم العالمي لسلامة المرضى ٢٠٢٦، وذلك بتنظيم يوم علمي تحت شعار « الرعاية الآمنة للأمراض غير السارية »، يوم السبت ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٦ ، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمعهد الكبد بحميات إمبابة.

وصرح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، بأن السلامة يجب أن تكون مبدأ عام يُطبق فى جميع الظروف وليس عند المرض فقط، فالسلامة ثقافة يجب أن تكون موجودة في كل قرار، وكل إجراء، وكل تواصل مع المريض، وخاصة المصاب بمرض مزمن، فهو لا يمر بتجربة علاجية قصيرة، وإنما يعيش رحلة علاج قد تمتد لسنوات أو طوال حياته، بين العيادات الخارجية والطوارئ وأقسام الرعاية و العمليات و القسم الداخلى والرعاية المتخصصة، وبين العديد من الأطباء وأعضاء الفريق الصحي، لذا كان الشعار العالمي لسلامة المرضى هو "الرعاية الآمنة مدى الحياة"، فالسلامة ليست إجراءً يحدث في غرفة العمليات فقط، وليست بروتوكولًا في قسم الطوارئ، وليست مسؤولية إدارة الجودة وحدها.

ممارسة سلامة المرضى

وأضاف رئيس الهيئة إن رسالتنا اليوم هي أن ننتقل من الحديث عن سلامة المرضى إلى ممارسة سلامة المرضى، أى من الشعار إلى الممارسة، ومن انتظار الخطأ حتى يحدث، إلى منع الضرر قبل حدوثه.ومن ثقافة السؤال: من أخطأ ؟   إلى سؤال أكثر أهمية:   كيف حدث الخطأ ؟ وكيف نمنع تكراره؟

وفى نهاية كلمته ثمن رئيس الهيئة التعاون المستمر مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تحت رئاسة الدكتور أحمد طه، وتوجه إليه وإلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة بجزيل الشكر، تقديراُ لجهودهم وسعيهم المستمر نحو رفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى داخل وحدات الهيئة.

حضر الجلسة الافتتاحية الدكتورة نغم الأمير،  نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية، والدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، السيدة/ نجوى متولي، سفير امان وسلامة المريض بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور/ جاسر جاد الكريم، مسؤول النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتورة ولاء عبد اللطيف، والدكتور سيد العقدة، أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، العميد نسرين أحمد عبد الجليل، مدير إدارة الجودة الشاملة، والدكتور محمد فودة، نائب مدير إدارة الجودة الشاملة برئاسة قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الدكتورة سارة إبراهيم، رئيس قسم الجودة بمستشفيات عين شمس، ومديري مستشفيات ومعاهد الهيئة، وأعضاء فرق الجودة، السلامة والصحة المهنية، مكافحة العدوى بالوحدات والفرق المركزية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
عُقد اليوم العلمي تحت إشراف الدكتور محمد كمال، مدير ادارة الجودة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة دينا حنفى رئيس فريق الجودة المركزية بالهيئة.

وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم الدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور محمد صالح عميد معهد الكبد، والدكتورة علا شوقى عميد معهد التغذية، وأ. محمد عبد الحميد الأمين المساعد للشؤون المالية والإدارية بالهيئة، وأعضاء فريق الجودة المركزية، ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، نظير جهودهم المبذولة لتطبيق معايير GAHAR ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة داخل وحدات الهيئة.

GAHAR الرعاية الآمنة غير السارية اليوم العالمي لسلامة المرضى ٢٠٢٦ معهد الكبد معهد الكبد بحميات إمبابة

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