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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

صدى البلد

تنخفض أسعار الدواجن بالأسواق نتيجة هبوط الأعلاف،  ومن المتوقع أن  يشعر المواطن بهذا الانخفاض بعد انتهاء الدورة الجديدة والتى تحتاج إلى 45 يوما ، لذا ينصح خبراء صناعة الدواجن بعدم التكالب على السلعة لعدم ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

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35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

أسعار الدواجن اليوم 

وسجلت أسعار  الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى  سعر 89 جنيها بعد أن كان سعرها 97 جنيهًا منذ أيام قليلة ، وتصل إلى المستهلك بسعر 100 جنيها،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 81 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها ، 
 

وانخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" حيث سجلت حوالي 100 جنيها بعد أن سجلت أمس 105 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها ،.

وانخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 81 جنيها ،   وتصل للمستهلك بسعر  90 جنيهًا 

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 190 ل  215 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلى 160 جنيهًا منذ أسابيع قليلة .
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 105 جنيهات للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيه للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60 جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة 

 

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 60 إلى 65 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 65 إلى 75 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

أسعار البيض 

•  ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من  145 ل 155 جنيهًا  .
 

• سعر كرتونة البيض الأبيض 145 ل 155 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 170 جنيها.

 ومن جانبه ، قال أبو الفتوح مبروك نائب رئيس شعبة التثمين باتحاد عام منتجى الدواجن ونائب رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، رأينا إنفراجة شعر بها المواطنين بعد إنخفاض الدولار وانخفاض أسعار الأعلاف لأكثر من 20%، مما ينعكس على الأسعار وسوق الدواجن والبط والرومى وعلى البروتين.

 الأسعار في رمضان

وأضاف أبو الفتوح مبروك خلال تصريحات تليفزيونية،  أن الأسعار قد تصل بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان لمستوى 80 جنيها أو 85 جنيها للمستهلك فى كيلو الدواجن.

وتابع أبو الفتوح مبروك، أن الكيلو لن ينخفض كثيرا عن ذلك حتى يتحصل المنتج على مكسب كى يقوم بدورة ثانية وثالثة ويستمر فى الإنتاج، ومعظم المزارعين سيفتحون مزارعهم وسيدخلون دورات جديدة، وسيكون المعرض كثيرا والذى يشهد معها خفض الأسعار.

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