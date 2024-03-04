90 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 4 مارس

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 4 مارس 2024.
أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:
اسعار الدواجن اليوم
سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 81 جنيها للكيلو، والبيضاء ما بين 89 و 90 جنيها للكيلو.
سعر أمهات الدواجن البيضاء 81 جنيهًا للكيلو.
سعر الدواجن الساسو ما بين 100 و 101 جنيها للكيلو.
أسعار البيض اليوم
تراوح سعر البيض الأبيض بين 148 و 149 جنيها
للكرتونة، البيض الأحمر تراوح بين 150 و 151 جنيها
للكرتونة، و البلدي 144 و 145 جنيها للكرتونة.
أسعار الكتاكيت
يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 33 و 39 جنيها.
الكتكوت “ساسو” بين 11 و 12 جنيه.
الكتكوت البلدي الحر بين 6.5 و 7.5 جنيه.