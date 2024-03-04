90 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 4 مارس

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 4 مارس 2024.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

اسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 81 جنيها للكيلو، والبيضاء ما بين 89 و 90 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 81 جنيهًا للكيلو.



سعر الدواجن الساسو ما بين 100 و 101 جنيها للكيلو.



أسعار البيض اليوم



تراوح سعر البيض الأبيض بين 148 و 149 جنيها

للكرتونة، البيض الأحمر تراوح بين 150 و 151 جنيها



للكرتونة، و البلدي 144 و 145 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت



يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 33 و 39 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 11 و 12 جنيه.

الكتكوت البلدي الحر بين 6.5 و 7.5 جنيه.