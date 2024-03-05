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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. نجم الترجي التونسي يوقع للنادى الأهلي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمد علي بن رمضان نجم فريق الترجي التونسي السابق والمحترف في الدوري المجري وقع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي خلال الأيام الماضية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الأهلي حصل على توقيع محمد علي بن رمضان المحترف في الدوري المجري تمهيداً للتعاقد معه في الموسم المقبل وساهم في ذلك وكيل تونسي مقيم في فرنسا يدعي عزيزو مصطفى الذي لعب دوراً في إقناعه بالتوقيع للقلعة الحمراء".

وتابع:"بن رمضان وافق على ارتداء الفانلة الحمراء في الموسم المقبل بسبب عدم رضاه عن تجربته في الدوري المجري وعدم مشاركته بشكل أساسي".

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