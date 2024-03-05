بمناسبة استقبال رمضان.. الأوقاف توزع 29 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

تنطلق يوم الأحد المقبل وحتى الأربعاء 13 مارس ، عملية توزيع ( 29 ) طنًّا من اللحوم بمناسبة استقبال شهر رمضان الكريم، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

وذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم صكوك الإطعام.



وذلك بمحافظات: (القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، وشمال سيناء، والمنيا، والبحيرة، والفيوم ، وكفر الشيخ، والشرقية، والمنوفية، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، ومطروح، وأسيوط، سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد).