زيارة رسمية.. الشيخ مشعل الأحمد يتوجه إلى الإمارات

أفادت وكالة الأنباء الكويتية كونا؛ بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق له غادر أرض الكويت صباح اليوم متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في زيارة دولة.

وبحسب المصدر ذاته؛ قد كان في وداعه على أرض المطار نائب الأمير الشيخ د. محمد صباح السالم، و الشيخ ناصر المحمد، ورئيس ديوان ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، والشيخ صباح الخالد، و الشيخ أحمد النواف، والشيخ فهد اليوسف رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط عماد العتيقي، وكبار المسؤولين بالدولة.

هذا ويرافقه وفد رسمي يضم كلا من الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد، والشيخ نواف عبدالعزيز حمود الجراح، والشيخ مبارك فهد السالم، والشيخ جابر فيصل السعود الصباح، والشيخ مبارك صباح سالم الحمود، والشيخ حمد سالم الحمود، ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.