أفكار موفرة وغير مكلفة.. منيو 30 يوم لسفرة رمضان

إذا كنتي تحتارين في اختيار أصناف رمضان وسفرة الفطار نقدم لكِ أفكارًا لـ٣٠ يومًا اختاري ما يناسبك وتقديمه بالطريقة المفضلة لديك والموفرة لميزانيتك.
اليوم الأول :
– الافطار : دجاج ، محشي مشكل ، ملوخية ، شوربة لسان عصفور .
– الحلو : كنافة .
– السحور : فول بالخلطة ، بيض مسلوق ، زبادي .
اليوم الثاني :
– الافطار : مكرونة بالبشاميل وشوربة أو سلطة .
– الحلو : قطايف .
اليوم الثالث :
– الافطار : بطاطس مقلية ، وشكشوكة ومخلل .
– السحور : جبنة ، فول بالزيت ، زبادي.
اليوم الرابع :
– الافطار : صينية بطاطس ، ارز معمر بالكبد و القوانص .
– الحلو : فاكهة طازجة أو سلطة .
– السحور : بيض مسلوق ، لبن رائب
اليوم الخامس :
– الافطار : ساندوتشات كبدة
– السحور : عجة البيض ، زبادي .
اليوم السادس :
– الافطار : طاجن خضار “تورلي” ، ارز بالشعرية ، شوربة شعرية .
– الحلو : مهلبية
– السحور : بيض اومليت ، لبن رائب .
اليوم السابع :
– الافطار : سمك
– الحلو : قطايف .
– السحور : شكشوكة ، زبادي .
افطار و سحور
اليوم الثامن :
– الافطار : فراخ محمرة ف الفرن مع خضار ، فريك أو ارز .
– الحلو : كنافة .
– السحور : جبنة بالخضار ، زبادي .
اليوم التاسع :
– الافطار : قرنبيط
– الحلو : بلح الشام .
– السحور : فول بالطماطم ، سلطة بالفيتا ، لبن رائب .
اليوم العاشر :
– الافطار :ملوخية وارز وسلطة ارز بالشعرية ،
– الحلو : بقلاوة .
– السحور : ساندوتشات
ملحوظات هامة :
– نراعي ان تكون الوجبات غير حادقة خصوصا السحور .
– بالطبع يجب ان تعدي سلطات مختلفة بجانب الاطباق الرئيسية.
– يجب تقديم تمر على مائدة الطعام .
– و ايضا المشروبات لتخفف من حدة الصيام و ترطب الجسم
افطار و سحور
اليوم الحادي عشر :
– افطار : شيش طاووق ، بطاطس مقلية ، سمبوسك .
– الحلو : فاكهة .
– السحور : ، فول بالطحينة ، لبن رائب .
اليوم الثاني عشر :
– افطار : فاصوليا بيضاء ، ارز باللسان عصفور ، سلطة بطاطس .
– الحلو : كنافة بالمكسرات .
– السحور : جبنة قريش ، فول بالسجق ، سلطة زبادي ، لبن رائب
اليوم الثالث عشر :
– الافطار : سمك مشوي ، كفتة سمك ، كشري اصفر ، سلطة طحينة .
– الحلو : قطايف .
– السحور : مخبوزات محشية بحشوات مختلفة .
اليوم الرابع عشر :
– الافطار : مسقعة بالبشاميل ، باذنجان و بطاطس بالصلصة ، مكرونة .
– الحلو : ايس كريم فواكه.
– السحور : زبادي فواكه .
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اليوم الخامس عشر :
– الافطار : ، رقاق ، ورق عنب ، شوربة لسان عصفور .
– الحلو : بقلاوة .
– السحور : طاجن فول ، بيض مسلوق ، لبن رائب .
اليوم السادس عشر :
– الافطار : كبدة اسكندراني ، مكرونة ، سلطة بطاطس .
– الحلو : بسبوسة .
– السحور : جبنات ، شيبسي بيتي ، زبادي .
اليوم السابع عشر :
– الافطار : ويكا صعيدي بالحم الضأن ، ازر ابيض ، كنافة بالجبنات ، سلطة بابا غنوج .
– الحلو : كنافة بالنوتيلا .
– السحور : طاجن سجق ، بيض اومليت بالجبنات ، زبادي .
اليوم الثامن عشر :
– الافطار : فراخ مشوية ، ارز بالخلطة ، قطايف حادق ، شوربة .
– الحلو : سلطة فواكه .
– السحور : فطير
افطار و سحور
اليوم التاسع عشر :
– الافطار : كفتة داوود باشا ، ارز بالشعرية ، كبيبة شامية .
– الحلو : قطايف بالكريمة .
– السحور : زبادي وتوست
اليوم العشرون :
– الافطار : شاورما فراخ ، مكرونة بطاطس مقلية ، شوربة كريمة .
– الحلو : مهلبية قمر الدين .
– السحور : ميني بيتزا ، زبادي .
ملحوظات هامة :
– لا تنسى تحضير السلطات و المقبلات لتكملة مائدة طعامك .
– لا تنسي تقديم التمر و المشروبات الرمضانية المناسبة من التمر باللبن و القمر الدين و الخروب .
اليوم الحادي و العشرون :
– الافطار : صنف خضار “بازلاء او فاصوليا خضراء” ، ارز بالشعرية ، شوربة .
– الحلو : كريم كراميل .
– السحور : جبنة قريش ، فول بالبيض ، زبادي.
اليوم الثاني و العشرون :
– الافطار : فتة لحم ، ، شوربة .
– الحلو : قطايف .
– السحور : كبدة ، جبنات ، شعرية باللبن .
اليوم الثالث و العشرون :
– الافطار : سمك مقلي ، ارز صيادية ، باذنجان الصلصة ، سلطة طحينة .
– الحلو : بقلاوة .
– السحور : سندويشات جبنات بالطماطم ، زبادي .
مينو رمضان 2017
اليوم الرابع و العشرون :
– الافطار : حواوشي لحم ، بطاطس شيبسي بيتي ، سلطة طحينة .
– الحلو : كنافة نابلسية .
– السحور : تونة ، جبنات ، لبن رائب .
اليوم الخامس و العشرون :
– الافطار : مكرونة نجرسكو بالفراخ ، فراخ محمرة ، شوربة .
– الحلو : فواكه .
– السحور : طاجن فول الخلطة ، بطاطس كوركيت ، زبادي .
اليوم السادس و العشرون :
– الافطار : مكرونة محمرة
– الحلو : بلح الشام ، صوابع زينب .
– السحور : بطاطس بيوريه ، فول ، سلطة بنجر ، لبن رائب .
اليوم السابع و العشرون :
– الافطار : طاجن خضروات باللحم او الفراخ ، شوربة .
– الحلو : قطايف بالكريمة .
– السحور : شعرية حلو او حادق ، زبادي .
اليوم الثامن و العشرون :
– الافطار : برجر وبطاطس
– الحلو : بسبوسة .
– السحور : فول وجبنة .
اليوم التاسع و العشرون :
– الافطار : ممبار ، سلطة طحينة .
– الحلو : جيلي فواكه .
– السحور : فول بالبيض ، جبنة ، لبن رائب .
اليوم الثلاثون :
– الافطار : رنجة و ملوحة ، سلطة رنجة ، سلطة طحينة .
– الحلو : كحك العيد .