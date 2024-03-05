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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"هن أصل الحكاية" على منصة ملتقى الهناجر الثقافي السبت المقبل

صدى البلد

احتفالا بشهر المرأة المصرية والعالمية، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الشهرى، تحت عنوان "هن أصل الحكاية" فى السادسة من مساء يوم السبت 9 مارس الجارى بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

يتحدث فى الملتقى الأستاذة الدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الأستاذة الدكتورة إيمان صبحي الأستاذة بمركز البحوث الزراعية، الأستاذة الدكتورة داليا المتبولي أستاذة الإعلام جامعة دمياط، مها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، الدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة بوزارة الأوقاف، الدكتورة هند هلال مسئول إعلامي مكتب إعلام محافظ الشرقية وخبيرة التدريب الإعلامي والمؤسسي.

وتدير الملتقي الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، وتقدم فرقة الحرملك بقيادة المايسترو الدكتورة مروة عبد المنعم مجموعة من الفقرات الفنية خلال برنامج الملتقى .

الهناجر للفنون الهناجر الثقافى الشهرى شادي سرور شئون الإنتاج الثقافي ملتقى الهناجر الثقافى

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