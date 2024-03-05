بالطائرات العسكرية.. محمد بن زايد يستقبل أمير الكويت فور وصوله أبوظبي

وصل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم إلى أبوظبي في زيارة دولة إلى دولة الإمارات.

وكان في مقدمة مستقبليه؛ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة؛ في لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة.

كان في الاستقبال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والدكتور مطر النيادي سفير الدولة لدى الكويت.

ورافق الطائرة التي تقل أمير الكويت لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدد من الطائرات العسكرية الإماراتية ترحيباً بضيف البلاد الكبير حيث استأذن قائد السرب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمرافقة طائرته إلى مطار الرئاسة في أبوظبي مرحباً به في بلده الثاني دولة الإمارات.

ويرافق أمير الكويت وفد رسمي يضم كلاً من الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف عبد العزيز حمود الجراح الصباح والشيخ مبارك فهد السالم الصباح.