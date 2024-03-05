حفرة بعمق 6 أمتار.. القبض على شقيقين يُنقبان عن الآثار أسفل منزلهما بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عاطل ، وشقيقه – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل ملكهما بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بالحفر بداخل المنزل المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار ، وتبين وجود (حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 أمتار) ، وعثر بحوزتهما على (الأدوات المستخدمة فـى الحفر) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .