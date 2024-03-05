انطلاق فعاليات «WE Business Summit» من المصرية للاتصالات

انطلقت أمس، الاثنين، فعاليات قمة "WE Business Summit" التي تنظمها الشركة المصرية للاتصالات، لاستعراض أحدث ما وصلت إليه الحلول والخدمات التكنولوجية الخاصة بالمؤسسات والشركات.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على مواكبة تطلعات عملائها وتلبية احتياجاتهم المتطورة من خلال توفير خدمات تضمن لهم رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، وتدعمهم كذلك في رحلتهم نحو تحقيق التحول الرقمي.

وتقدم المصرية للاتصالات "WE" خلال هذه الفعالية خيارات واسعة من الخدمات المتطورة التي تناسب احتياجات الفئات المختلفة من المؤسسات والهيئات والشركات في مصر، ومن أبرزها حلول وخدمات إنترنت الأشياء "IoT"، والحلول السحابية لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات "ERP"، ومنصة رقمية لخدمات التكنولوجيا المالية "Digital Fintech Platform"، وخدمات البث الرقمي التفاعلي "Interactive Digital IPTV".

وتشمل حلول إنترنت الأشياء IoT خدمات التحكم الذكي في الدخول، والمواقف الذكية، والإنارة الذكية للشوارع، وأنظمة الري الذكية، والإدارة الذكية للنفايات، والعدادات الذكية وكاميرات المراقبة وغيرها من الخدمات التي تدعم المؤسسات والشركات وتساعدهم على تعزيز الكفاءة التشغيلية وإدارة المهام وتحليلها ونقل المعلومات بطريقة آمنة.

كذلك تمنح الحلول السحابية لأنظمة تخطيط الموارد "ERP" التي توفرها المصرية للاتصالات "WE" المؤسسات والشركات القدرة على الوصول إلى تطبيقاتها في أي وقت ومن أي مكان بسهولة ويدعم قدرة الشركات على التوسع والابتكار.

وتمنح المنصة الرقمية لخدمات التكنولوجيا الرقمية المؤسسات القدرة على الوصول إلى مواردهم المالية وإدارتها وإجراء المعاملات المالية المختلفة رقميا بسهولة.

وقد تم على هامش الفعالية توقيع اتفاقيات تعاون بين المصرية للاتصالات "WE" وعدد من المؤسسات والشركات الساعية إلى تطوير أعمالها عبر الخدمات التكنولوجيا والرقمية التي تقدمها المصرية للاتصالات، ومنها شركة Pay tabs مصر للحلول التكنولوجية، وشركة Corporate Stack Solutions، وشركة IOT مصر، وشركة Software AG، وشركة السويدي، وشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وشركة مصر لخدمة المعلومات والتجارة "MIST"، ومركز النيل للأشعة، وشركة أمان، وشركة IConcept.

وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "تحرص المصرية للاتصالات كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر على تقديم أحدث ما وصلت إليه حلول الاتصالات والتكنولوجيا لعملائها من المؤسسات والشركات ودعمهم في تطوير أعمالهم بما يواكب وتيرة التطور المتسارعة الذي نشهدها اليوم".

وأضاف: "تمتلك المصرية للاتصالات بنية تحتية قوية تمكنها من تقديم الخدمات والمنصات الرقمية التي تناسب احتياجات المؤسسات والشركات على اختلاف فئاتها وطبيعة عملها، ونتطلع إلى كسب ثقة المزيد من عملاء المؤسسات والشركات خلال الفترة المقبلة".

من جانبه، قال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات: "أثبتت المصرية للاتصالات قدرتها على ريادة سوق الاتصالات المتكاملة في مصر من خلال ما تقدمه من خدمات وحلول هي الأفضل والأكثر تطورا، بما يضمن لعملائها مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والحفاظ على قدرتهم التنافسية، فحرصنا على أن نكون أول مقدم لخدمات الجيل الخامس في مصر، وكنا أيضاً أول من قدم خدمات الجيل الرابع في مصر عام 2017".

وأضاف: "سعيد بالثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة لدى الشركات والمؤسسات كل يوم، والإقبال المتزايد على الحلول التكنولوجية المتقدمة التي توفرها "WE"، والتي تواكب التطور السريع في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

