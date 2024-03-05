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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية سوريا تداعيات الحرب العدوانية على غزة

أبو الغيط يستقبل
أبو الغيط يستقبل وزير الخارجية السوري

استقبل الأمين العام أحمد أبو الغيط اليوم 5 الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية  فيصل المقداد وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات على الصعيد الإقليمي، وذلك قبل يوم من انعقاد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (161). 


وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء ركز على الحرب العدوانية التي تُباشرها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، والعجز العالمي عن وقف هذه المذبحة اليومية وما يعكسه ذلك من ازدواجية للمعايير لدى عددٍ من عواصم القرار في العالم، والتي ما زالت تتمسك بتوفير الغطاء السياسي لإسرائيل برغم انكشاف مدى وحشية هذه الحرب العدوانية ومخاصمتها لأبسط معايير الإنسانية والأخلاق.


وقال رشدي إن الأمين العام للجامعة عبر خلال اللقاء عن أن الحفاظ على سيادة سوريا وتكامل ترابها الوطني وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من أراضيها هي مبادئ تُعد محل إجماع كامل من الدول العربية. 
 

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الجمهورية العربية السورية المدنيين في قطاع غزة جامعة الدول العربية مجلس الجامعة العربية

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