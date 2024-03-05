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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: القضية الفلسطينية تصدرت لقاء السيسى ورئيس وزراء أرمينيا

النائب محمد عزت
النائب محمد عزت القاضي

ثمن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية اليوم، رئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان" الذى يقوم بزيارة لمصر لمدة يومين، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تصدرت المباحثات بين الرئيسيان، وهو الأمر الذي يؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية في جميع المباحثات والمحافل الدولية.

وأشار محمد عزت القاضي، إلي أن توافق الرؤي بين الرئيس ”السيسي“ ونظيره ”باشينيان“ في العديد من القضايا الدولية والإقليمية وعلى رأسهم القضية الفلسطينية يؤكد أن القيادة المصرية تَسلك نهجًا دبلوماسيًا من طراز رفيع يتميز بالحكمة والحِنكة، وهو ما دعا الدول الكبرى دوليًا وإقليميًا إلى القدوم إلى مصر سواء من أجل الاستثمار أو من أجل الاستقواء، مؤكدًا أن الدولة المصرية استعادة أمجاد الماضي تحت قيادة الرئيس السيسي وخططت بقوة لبناء المستقبل من خلال شراكات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية مع دول العالم.

وقال القاضى، إن الدولتين المصرية والأرمينية لهما تاريخ طويل من العلاقات المشتركة في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية، الثقافية، السياحية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن القاهرة ويريفان تربطهما علاقات تعاون وثيقة وبناءة خاصة أن مصر تُعد من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أرمينيا عقب استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، ومع تولي الرئيس السيسي مقاليد حُكم البلاد شهدت العلاقات الثنائية دفعة قوية، حيث قام السيسي بأول زيارة رسمية لرئيس مصري إلى دولة أرمينيا عام 2023 من أجل بحث سُبل التعاون المشترك وهو ما عاد بالنفع على الدولتين.

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