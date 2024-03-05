محافظ جنوب سيناء: السوق السياحي الألماني من أهم الأسواق المصدرة لمصر

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن السوق السياحي الألماني من أهم الأسواق السياحية المصدرة لمصر، مشيرا إلي حرصه علي المشاركة في معرض برلين للسياحة.



جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في معرض برلين للسياحة الذي افتتح اليوم بالعاصمة برلين مع وفد من مستثمري شرم الشيخ.

وقام فودة بزيارة الجناح المصري الذي افتتحه اليوم أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، يشار إلي أن فعاليات البورصة تستمر خلال الفترة من 5 وحتى 7 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين، تشارك بها وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظ جنوب سيناء، ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين العاملين في مجال السياحة..

وقد حضر الافتتاح السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه حريص علي المشاركة في بورصة برلين السياحية كونها تعد من أكبر وأهم البورصات السياحية الدولية المهنية المتخصصة والتجمع السنوي الأكبر لصناعة السياحة العالمية ويشارك فيه العديد من الوفود الحكومية الرسمية وكبار المهنيين العاملين في قطاع السياحة عالمياً، مشيراً إلى أهمية السوق الألماني باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية الأوروبية المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر.





ولفت محافظ جنوب سيناء الي أن تتويج مدينة شرم الشيخ أفضل مدينة سياحية عالمية آمنة والذي جاء تتويجا للجهود المبذولة على أرض محافظة جنوب سيناء و العديد من المشروعات العملاقة التي تتم على أرض شرم الشيخ وكذلك مدى الالتزام بالمعايير العالمية في السياحة والضيافة وتحويلها إلى مدينة ذكية صديقة للبيئة.

والذي يأتي ضمن سلسلة تكريمات حصدتها المدينة على مدار السنوات و تحتفظ شرم الشيخ لنفسها بمكانة خاصة لدى السائحين من كل دول العالم فنجدهم يجعلونها مقصدًا لرحلاتهم وإجازاتهم قبل غيرها نتيجة لجمالها وتميزها على البحر الأحمر بموقع لا مثيل له.

سيكون له عظيم الأثر هذا العام في جذب العديد من السائحين من مختلف دول وجنسيات العالم.

مضيفا أن اختياره شخصية العام 2024 يعطي دافعا أكبر للجهد والعمل الدؤوب من أجل إزدهار مدينة السلام شرم الشيخ لتصبح قبلة السياحة العربية والعالمية مؤكدا أنه يهدي مما يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري والاهتمام بالسياحة المصرية.



الجدير بالذكر أن مدينة شرم الشيخ فازت بالجائزة الذهبية لأفضل وجهة سياحية آمنة على مستوى العالم من الاتحاد الإفريقي الآسيوي وتم اختيار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قائدًا للتنمية المستدامة على مستوى العالم وشخصية العام 2024 بعد منافسة مع خمس مدن عالمية.

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وقد حظي الجناح المصري المُشارك في المعرض بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة، وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح.



ويشارك بهذه البورصة 181 دولة حول العالم والتي تتنافس فيما بينها لإبراز منتجاتها السياحية وما تملكه من مقومات مميزة، ويتجاوز عدد العارضين بها 10 آلاف عارض من الدول المختلفة، ويصل عدد زوار المعرض الى أكثر من 170000 زائر منهم 110 ألف زائر مهني وأكثر من 1000 مشترك الي جانب الحضور الإعلامي من 5000 صحفي من 70 دولة و400 مدون يمثلون 30 دولة