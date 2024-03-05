تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.. مدحت شلبي يكشف

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر موسم2022-2023، والمزمع إقامته بالسعودية.

وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية "حصل حوار قوي في الزمالك، جوميز كان ماشي بنظام الدور في حراسة المرمى، كان ميعاد عواد في لقاء سوار الذي تم إلغاؤه".

وتابع: "عواد طلب يأخذ دوره في مباراة القمة، وصبحي كان مقرر مشاركته في لقاء الأهلي، وحصل نقاش قوي".

وأضاف شلبي: "من مصادرنا علمنا تشكيل الزمالك أمام الأهلي".

وأشار تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: صبحي

خط الدفاع: عمر جابر وحسام عبدالمجيد والمثلوثي وفتوح.

الوسط: دونجا، ومفاضله بين روقا، ومحمد شحاته ليكون بجواره، وزيزو، وعبدالله السعيد، والجناح الايسر مفاضلة بين مصطفى شلبي وناصر ماهر.

الهجوم: ناصر منسي