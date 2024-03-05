انطلاق عرض الموسم الثاني من House of the Dragon يونيو المقبل

تبدأ منصة HBO عرض الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon في يونيو المقبل بعد حوالي عام من التحضيرات.

تم بث الموسم الأول من مسلسل House of the Dragon والمكون من 10 حلقات في الفترة من 21 أغسطس إلى 23 أكتوبر 2022.

وتم تجديده للموسم الثاني بعد أسبوع واحد فقط من العرض الأول للمسلسل، الذي حقق تقييمات قياسية لـ HBO.

بدأ تصوير الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragonفي 11 أبريل 2023، ولم يتأثر بإضراب نقابة الكتاب الأمريكية (الذي بدأ في 2 مايو واستمر حتى 27 سبتمبر) وإضراب SAG-AFTRA (الذي بدأ في 14 يوليو) لأن النصوص اكتملت قبل بدء التصوير.

العمل تدور أحداثه قبل 200 عام من قصة مسلسل صراع العروش الشهير، انتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل House of the Dragon بوصول خبر وفاة ولي العهد إلى والدته رينيرا، على يدأخيها الأصغر، وظهرت على وجهها نظرة انتقامية تدل على أحداث مثيرة عديدة سيشهدها الموسم الثاني الذي بدأتصويره قريبا.

يضم طاقم الممثلين للموسم الثاني من House of the Dragon مات سميث، وأوليفيا كوك، وإيما دارسي، وإيف بيست، وستيف توسان، وفابيان فرانكل، وإيوان ميتشل، وتوم جلين كارني، وسونويا ميزونو، وريس إيفانز، وهاري كوليت، بيثاني أنطونيا، وفيبي كامبل، وفيا سابان، وجيفرسون هول، وماثيو نيدهام.