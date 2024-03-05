تفاصيل الانهيار الكبير لخدمات ميتا.. استقرار مبدئي والشركة تعتذر وإيلون ماسك يسخر

منذ حوالي ساعتين، عادت تطبيقات فيسبوك وإنستجرام في مصر ودول العالم إلى العمل بشكل طبيعي، وذلك بعد انقطاع كبير وانهيار تام للخدمات استمر لأقل من ساعة عند بعض المستخدمين وأكثر من ساعة لدى البعض الآخر.

وقال آندي ستون، مدير الاتصالات في ميتا، في منشور X : "في وقت سابق من اليوم، تسببت مشكلة فنية في مواجهة الأشخاص صعوبة في الوصول إلى بعض خدماتنا".. "لقد قمنا بحل المشكلة في أسرع وقت ممكن لكل من تأثر، ونعتذر عن أي إزعاج."

انهيار تام لخدمات فيسبوك في مصر والعالم

وفوجئ مستخدمو فيسبوك وإنستجرام وكذلك تطبيق “ ثريدز” وماسنجر في مصر والعالم بتوقف الخدمات تمامًا، مع ظهور رسالة تفيد بأنه لا يمكنك تسجيل الدخول الخاص بك.

وعند القيام بإدخال بيانات الدخول على التطبيقات، تقوم الخدمة برفض بيانات الاعتماد الخاصة بالمستخدمين عند محاولة تسجيل الدخول مرة أخرى.

ولجأ المستخدمون إلى عدد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى على رأسها منصة X للإبلاغ عن مشكلة عدم قدرتهم على استخدام التطبيقات بشكل طبيعي، بالإضافة إلى عدم استطاعتهم تسجيل الدخول مرة أخرى.

وتصدّرت مشكلة انقطاع خدمات ميتا ، قائمة أهم المواضيع الشائعة “ التريند” على منصة X في مصر والعالم بأكثر من 5 أوسمة “هاشتاج”، من بينها (الفيسبوك، Facebookdown ، Facebook and Instagram ، Mark Zuckerburg) .

وكان آندي ستون، المتحدث باسم "ميتا" قد علق على المشكلة على منصة X قائلًا: "نحن ندرك أن الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا، ونحن نعمل على إصلاح هذا الأمر الآن".

إيلون ماسك يستغل الفرصة ويسخر من ميتا

دخل الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك والمالك لمنصة X على خط أزمة انهيار تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وثريدز، والتي أصابها عطل فني كبير خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر إيلون ماسك على حسابه الرسمي على منصته X صورة لعدة بطاريق أحدهما يحمل الشعار الخاص بـ فيسبوك، والآخر إنستجرام، والثالث ثريدز، وبدا البطاريق الثلاثة كأنهم يؤدون التحية العسكرية لبطريق آخر يرتدي قبعة عسكرية كأنه “ قائد” ويحمل شعار X.

سبب انهيار خدمات ميتا

وأشار تقرير صادر عن موقع “bigbreakingwire”، إلى أن السبب الرئيسي وراء انقطاع خدمات الإنترنت حول العالم قد يكون التعرض لهجوم سيبراني عالمي، أدى لحدوث اضطرابات واسعة النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.

وإلى جانب خدمات شركة "ميتا" الأمريكية، يمتد التأثير المضاعف لهذا الهجوم السيبراني إلى الخدمات الأخرى المملوكة لشركة جوجل، مع إبلاغ الملايين من الأشخاص عن وجود انقطاع بخدمات جوجل من بينها “متجر بلاي” و"جوجل مابس" و"جيميل".