قيادي في حماس يكشف شروط الحركة للموافقة على صفقة تبادل الرهائن

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، إن حماس عملت بكل جدية للتوصل إلى اتفاق يوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويسهم في دخول المساعدات الإنسانية.

وكشف القيادي في حماس خلال مؤتمر صحفي له، أن الحماس قدمت خلال اليومين الماضيين رؤية الحركة وموقفها من المقترح الذي قدمه الوسطاء في المحادثات بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن.

وأضاف حمدان أن حماس ردت على المقترح الذي قدمه الوسطاء في المحادثات، وتضمن شروطا من بينها وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من القطاع وعودة النازحين، مشددا على أن ما فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيقه في ميدان القتال، لن يحققه على طاولة المفاوضات.

ووقال القيادي في حماس: "لن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحا بلا أفق مع استمرار العدوان ضد الشعب الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي لن يأخذ بمكائده السياسية أي مكاسب فشل في تحقيقها في الميدان".

وأشار إلى أن المرونة التي أبدتها الحركة في المفاوضات، والتي كانت حرصا منها علي دماء الشعب الفلسطيني، يوازيها تصميم على مواصلة المقاومة.

ولفت حمدان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية مصممون على المضي قدما في حرب الإبادة رغم قرار محكمة العدل الدولية.

وشدد حمدان خلال المؤتمر الصحفي، على أنه لا تبادل للأسرى إلا بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.