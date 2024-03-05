معاد مع إسعاد.. رحلة عبر الزمن في ذاكرة مصر على الراديو 9090

تطلق إذاعة الراديو 9090، خلال شهر رمضان المبارك، مسلسل "معاد مع إسعاد" تقديم الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس.

يستمد المسلسل فكرته الرئيسية من روح الأصالة والقيمة الكبيرة لمصر ثقافة وبيئة وشعبا وتاريخا.

وتدور أحداث المسلسل حول إسعاد يونس التي تقرر كتابة مذكراتها، فتلجأ لشقة صغيرة كانت لجدتها بأحد أحياء القاهرة التاريخية (الأزهر)، لتبدأ في رحلة إعادة اكتشاف للذات.

يعد المسلسل فرصة رائعة للتعرف على مصر ثقافة وبيئة وشعبا وتاريخا، من خلال رحلة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس في إعادة اكتشاف الذات.

"معاد مع إسعاد" يشارك في بطولته الفنان محمد رضوان، تأليف إسلام صالحين، هندسة صوتية بدر بدران، إخراج أحمد نادر، ويذاع على الراديو 9090 في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويعاد الواحدة صباحا.