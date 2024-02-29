لطيفة تنتهي من تسجيل دعاء جديد إهداء لروح والدتها

بعد فترة غياب بسبب وفاة والدتها، انتهت أمس النجمة لطيفة من تسجيل دعاء جديد إهداء لروح والدتها، في محاولة منها للتغلب على آلام الفراق من خلال تواجدها فب الاستديو لتسجيل الدعاء.

وكتبت لطيفة تدوينة، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قالت خلالها: حبايبي الغاليين اللي بيسألوني عن سبب غيابي، أكيد الجرح والألم القاسي اللي مريت به بعدما فقدت أغلى ما لي في حياتي أمي، كان صعب جدا عليا كل شئ وأمي بإذن الله في الجنة.

وأردفت النجمة في تدوينتها: بحاول أتغلب على الوجع وأطمنكم، امبارح أول يوم أغني في الاستديو، وأنا بسجل الدعا لروح أمي انهارت، وإن شاء الله تسمعوا الدعاء قريب، الفاتحة لروحها.

الدعاء الجديد للنجمة لطيفة من كلمات كريم حكيم، وألحان وتوزيع خالد فتوح، وانتهت لطيفة من تسجيله تمهيدا لطرحه عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، خلال الأيام القليلة القادمة.