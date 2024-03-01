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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحضور الصناع.. عرض كامل العدد لستة أفلام قصيرة ببرنامج نادي سينما الأوبرا

صدى البلد

نظّم نادي سينما الأوبرا بالتعاون مع شركة MAD Solutions عرض برنامج الأفلام المصرية القصيرة بدار الأوبرا المصرية  بالمسرح الصغير، ويضم البرنامج 6 أفلام هم 1+1 للمخرجة آلاء محمود، وندى للمخرج عادل يحيى، وجزيرة التوت للمخرج خالد منصور، وساعة الحظر للمخرج أحمد وفيق، ومن جوه للمخرج رامي الجابري، وزينة للمخرج أيمن عبد الحميد.

وشهد العرض إقبالًا جماهيريًا ضخمًا ورفعت القاعة شارة كاملة العدد، وتفاعل الجمهور مع الأفلام بالتصفيق وامتد التفاعل للندوة النقاشية التي تمت بعد عروض الأفلام والتي حضرها المخرجين آلاء محمود، رامي الجابري، أيمن عبد الحميد، وأحمد وفيق، وعدد من الأبطال والمشاركين في صناعة الإعلام بتغطية إعلامية من مختلف المحطات التلفزيونية.

نبذة عن الأفلام المشاركة:

1+1

إخراج آلاء محمود وبطولة أمير المصري وسارة عبد الرحمن، وتصوير ماريو غالي. تدور الأحداث بعدما تقضي الحرب الكبرى على المدينة، ويتبقى رجل وامرأة ينتمي كل منهما إلى طرف مختلف من المتحاربين. يجد الثنائي نفسهما في موقف يحتم عليهما العيش في صراع بين القتال والعيش في سلام. تم عرضه في عدة مهرجانات منها مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

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ندى
إخراج وإنتاج عادل يحيي، ويشاركه التأليف كريم فهمي، وبطولة مي الغيطي وأمير صلاح الدين. وتدور قصة الفيلم حول ندى فتاة صماء تعمل كراقصة في إحدى الفرق الاستعراضية وأثناء العرض تتعرف على عمر الشاب الكفيف. وتم عرض الفيلم في عدة مهرجانات سينمائية منها مهرجان الجونة السينمائي.

جزيرة التوت
إخراج خالد منصور، ويشاركه التأليف محمد الحسيني ومحمد مهدي، وبطولة سارة درزاوي، أحمد الشرنوبي، مروان علّام. ويدور الفيلم بعد وفاة والدة سعد، والتي قد قالت له من قبل أن روح الموتى تصعد إلى القمر. يحاول سعد، الطفل القروي صاحب الـ 11 عامًا، أن يسافر لملاقاة روح أمه من جديد، عقب شعوره بالعزلة الشديدة. تم عرضه في عدة مهرجانات منها مهرجان بيروت السينمائي الدولي.

ساعة الحظر
إخراج وإنتاج أحمد وفيق، وتأليف كريم سرور، وبطولة محمد عز وعمرو وهبة وإيمان سلامة ومجدي البحيري. وتدور قصته حول ثلاثة أشخاص يستغلون الحظر في وقت الكورونا ويقتحمون منزل أحد أصدقائهم ليستولوا على المال، ولكن يبدأ الحظر ويضطرهم هذا للبقاء في المنزل، إلى أن يلتفت أحد الجيران لوجودهم، فيصبحوا محاصرين بين عدم القدرة على البقاء أو الهرب من الشقة.

من جوّه
تأليف وإخراج رامي الجابري وبطولة مصطفى حمدي وحبيبة جليل. وتدور قصة الفيلم حول طفلة تقضى وقتًا ترفيهيًا مع مجموعة في مكان للأطفال، وعندما تُثير معاملة والدتها القاسية بكاءها، تتنحى في جانب بعيد، حتى يلحظها مهرج، ويأتي مصطحبًا بمجموعة من الأطفال ويبدأ باللعب معها لإبهاجها. تم عرضه في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية والمحلية منها المهرجان القومي للسينما المصرية.


تأليف وإخراج أيمن عبد الحميد، وبطولة هاجر الشرنوبي، محمد علي، إسلام السعيد، أمل عيد. يدور الفيلم حول زينة، فلاحة مصرية تعاني من عدم القدرة على الإنجاب، وتتعرض لعدد من الضغوط من زوجها وأسرته بسبب جهل المجتمع الذي تعيش فيه، وتضطر إلى اللجوء للخرافة وطرق مختلفة كي تستطيع الإنجاب. تم عرض الفيلم بمهرجان دكا السينمائي الدولي ببنجلاديش.

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