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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"العادلون" يرفع شعار كامل العدد في ليلته قبل الأخيرة

صدى البلد

لليوم الرابع على التوالي، استكمل العرض المسرحي "العادلون" للمخرج محمد فاضل القباني، تقديم عروضه على مسرح الطليعة بوسط البلد، حيث شهد العرض حضوراً جماهيرياً كبيراً، ورفع العرض في ليلته قبل الأخيرة لافتة كامل العدد.

وشهد رابع ليالي "العادلون" حضور عدد من النجوم والشخصيات الفنية، من بينهم: النجم ياسر عزت، السيناريست باسم شرف، الفنان إميل شوقي، الفنان أحمد سليم، الفنان والناقد جمال الفيشاوي، الناقد المسرحي باسم صادق، الفنان محمد مسعد، الفنان خالد نبيل، الفنان خالد الطويلة، المخرج علاء زينهم، المخرج سراج محمود، الكاتب والسيناريست مصطفى عبد المجيد، الفنانة مارتينا روؤف، والفنانة ياسمين عسكر، والصحفية رنا رأفت، الصحفية إيناس عيسوي.

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والعرض المسرحي "العادلون" إنتاج التجارب النوعية بالإدارة العامة للمسرح التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عن رائعة الأديب الفرنسي ألبير كامو، أعده مسرحياً الكاتب والصحفي محمد عبد الرحمن، وإخراج محمد فاضل القباني، ديكور وملابس: سماح نبيل، إضاءة: محمد الطايع، تأليف موسيقي: محمد خالد، مخرج منفذ: ياسر الوكيل، مدقق لغوي: أحمد سعيد، فوتوغرافيا: عادل صبري، فيديو: جرجس صبحي - مريم سليمان، هيئة الإخراج: مروان عثمان - محمد ياسر - عمر عزيز - هدير السيد - مي شاهين.. تمثيل: رامي نادر، خالد رأفت، السعيد قابيل، هدير طارق، عبد الرحمن كمال، محمد فاضل.

وتدور أحداث العرض في إطار فلسفي، حول مجموعة من الفدائيين الفلسطنيين يخططون لاغتيال أحد قادة الكيان الصهيوني، ويؤكد العرض على صورة المناضل العادل الذي يعطي الأولوية للمواقف الإنسانية دون أن يفقد روح الانتفاضة التي يؤمن بها، حيث يمكن تحقيق العدالة بشرف وحرية وليس عن طريق القتل أو العدائية فقط.

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