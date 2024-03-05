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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: حريصون على تعزيز التعاون السياحي مع البوسنة والهرسك

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يلتقي سفير البوسنة والهرسك

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حرصه على تعزيز التعاون مع دولة البوسنة والهرسك، خاصة في المجال السياحي.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه ثابت سوباشيتش سفير دولة البوسنة والهرسك وذلك لبحث  وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

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رحب محافظ الإسكندرية بالسفير بزيارته الأولى لمدينة الإسكندرية مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين، خاصة بين الإسكندرية ومدن البوسنة والهرسك.

من جانبه؛ قدم سفير البوسنة والهرسك الشكر لمحافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، وأنه يتطلع لتوقيع اتفاقية تآخى بين مدينة الإسكندرية ومدن البوسنة والهرسك للتبادل الثقافي والسياحي بين البلدين.

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