محافظ الإسكندرية يكرم عامل نظافة لأمانته في رد مبلغ 300 ألف جنيه

استقبل محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، عامل النظافة عاشور عيد رزق، وذلك لتكريمه لأمانته في رد مبلغ بقيمة 300 ألف جنيه لصاحبه، بعد عثوره عليه خلال تأدية عمله.

وأثنى “الشريف”، على العمل الشهم الذي قام به المواطن عاشور عيد رزق باعتباره نموذجًا محترمًا ومثالًا يحتذى به في الشرف والأمانة التي يتميز بها المصريين، وقدم له شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا له.

وأضاف أن محافظة الإسكندرية حريصة على تقديم كل الدعم والرعاية لجميع النماذج المشرفة والمضيئة بها، ليكونوا بمثابة قدوة لأجيالنا القادمة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد اللطيف العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذية بشركة نهضة مصر.