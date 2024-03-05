حملات مُكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة بأحياء الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات وقسم الإعلانات حملات مُكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء والتي أسفرت عن إزالة عدد 542 إعلانا مخالفا خلال شهر فبراير مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.