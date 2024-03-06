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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دعاء الأرق عند الاستيقاظ من النوم في الليل.. ردده ترزق براحة البال

دعاء الأرق
دعاء الأرق

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن دعاء الأرق، منوهة أن الأرق هو السهر وامتناع النوم ليلًا، ويستحب للمسلم أن يردد دعاء الأرق إذا تعرض للاستيقاظ من النوم في الليل.

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دعاء الأرق

وذكرت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: ما هو الدعاء الذي يدعو به المسلم لعلاج الأرق؟ أنه قد ورد في السنة النبوية ما يعين على زواله؛ فعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَكَا خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الأَرَقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الأَرَضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَلا إِلَهَ إِلا أَنْتَ» أخرجه الترمذي في سننه.

وورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " من تعار من الليل  فقال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا ، استجيب له ، فإن توضأ وصلَّى قُبلت صلاته" رواه البخاري.

وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الحمدلله الذى عافاني فى جسدي ورد عني روحي وأذن لي بذكره ".

دعاء الاستيقاظ في الليل

وتعتبر من شروط دعاء من تعار من الليل، أن ينام المسلم على طهارة ، فقال النبي الكريم، : ما من عبدٍ باتَ على طُهورٍ، ثمَّ تعار منَ اللَّيلِ، فسألَ اللَّهَ شيئًا من أمرِ الدُّنيا، أو من أمرِ الآخرةِ إلَّا أعطاهُ.

ويعتبر النوم الميتة الصغرى للإنسان فبعد الاستيقاظ يجب على كل مسلم أن يشكر الله أن أحياه بعد الموت لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (من تعارَّ من اللَّيلِ فقال حين يستيقظُ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ سبحان اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ العليِّ العظيمِ ثمَّ دعا ربِّ اغفِرْ لي غُفِر له قال الوليدُ أو قال دعا استُجِيب له فإن قام فتوضَّأ ثمَّ صلَّى قُبِلت صلاتُه).

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