بفستان مكشوف .. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة |شاهد

نشرت الفنانة هيفاء وهبي جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وأثارت هيفاء وهبي الجدل بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا أسود قصيرا جدا، مكشوفا من من الصدر والخصر والساقين، يعلوه جاكيت طويل أسود من قماش القطيفة، مزينًا بياقة عريضة باللون الأبيض.

وانتعلت هيفاء وهبي حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود الأنيق، وحملت حقيبة صغيرة الحجم سوداء لاستكمال إطلالتها الجريئة.

ومن الناحية الجمالية، اختارت هيفاء وهبي المكياج الناعم، حيث وضعت اللون البينك الهادئ في الشفاه، مع البلاشر الوردي في الوجنتين، وبرزت العين بالايلانير والكحل الأسود.

كما تركت خصلات شعرها الأسود مُتطايرًا أعلى الكتف، وتزينت بالأقراط الثمينة في الأذن خطفت بها الأنظار.

هيفاء وهبي