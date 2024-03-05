ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

تطوير شامل لمنظومة الثانوية العامة

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم لاستعراض مقترح تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة وتتمثل ‎محاور تطوير الثانوية العامة المقترحة، في 5 محاور رئيسية هي: محور المناهج، ومحور المعلمين، ومحور البنية التحتية والتكنولوجية، ومحور الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية عبر إنشاء منصة تعليمية تضم أفضل المعلمين، ومحور تقييم الطلاب.



‎اما عن أهم ملامح التطوير، والهيكل التنظيمي المقترح لنظام الثانوية العامة الجديدة فيستهدف المقترح تطوير مرحلة الثانوية العامة بالكامل ، من حيث المناهج، وآليات القبول في الجامعات، ونظم التقويم، واختيار الطالب المسار المناسب لميوله واتجاهاته، مع إمكانية حرية تغيير المسار.

و تقوم الرؤية العامة لـ نظام الثانوية العامة الجديد على : أولا منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم فضلا عن الإسراع التعليمي ، حتى لا يكون هناك امتحانا واحدا فقط هو ما يحدد مصير الطالب ومستقبله أيضا تعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات ، ليكون متاح للطلاب أكثر من اختيار حسب ميولهم وقدراتهم وكذلك تطوير مناهج الثانوية العامة لأنها وفقا لتصريحات وزير التعليم في أشد حاجة للتطوير.



وبالفعل تم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالاطلاع على البحوث والدراسات التي تمت في مجال تطوير المناهج ونظم وآليات التقييم العالمية.



كما يحرص نظام الثانوية العامة الجديد على الربط بين النظام التعليمي وسوق العمل من خلال إمداد الطلاب بالمهارات والمعرفة المتواكبة مع وظائف المستقبل، فضلا عن إمدادهم بالمعلومات الكافية عن القضايا الهامة مثل الأمن المائى، والبيئي، وربط هذه القضايا بأحداث التنمية المستدامة.

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