هل كشف الطبيب على المرأة في رمضان مفطر.. اعرف الموقف الشرعي

تلقت دار الإفتاء سؤالا عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه : " أعمل طبيبا لأمراض النساء، هل الكشف على المريضة في نهار رمضان مفطر؟

وأجابت لجنة الفتوى : كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يفطر

ما حكم كشف الطبيب على المريضة أو كشف الطبيبة على المريض

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال وسام: إذا ذهبت المريضة للطبيب أو ذهب المريض للطبيبة فهذا كله يرجع الى مدى قدرة الطبيب وكفاءته فى تخصصه الطبي، ووسع الشرع فى هذه الأمور قضايا العلاج، بأنه إذا ضاق الأمر إتسع، فالأصل أن يكون هناك سترا أو حجاب للمرأة تغطي بها شعرها وجسدها مع الوجة والكفين.

وأشار إلى أنه يجوز أن تذهب المرأة المريضة للطبيب إذا رأته كفاءة وعلمت واستمعت من الناس انه ممن يكون ممتازا فى مجاله، وكذلك الرجل المريض إذا ذهب للطبيبة، فالأمر فى ذلك واسعا ويتعامل فى هذا على قدر الضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها.

حكم كشف طبيب النساء على المرأة في رمضان

قالت دار الإفتاء إن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صومه، أما بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها وعليها قضاء اليوم الذي تم فيه الكشف.

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «أعمل كطبيب أمراض نساء أسأل هل الكشف على المريضة في نهار رمضان أمراض نساء يفطرها؟»، أنه من المقرر شرعا أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند بعض الفقهاء، وأنه يحرم على غير زوجها ومحارمها النظر إلى غير الوجه والكفين إلا للضرورة كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.

حكم إعطاء الصيدلي الحقنة لامرأة أجنبية ؟

سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية.

وأجاب ممدوح، قائلا: "باشر عملك ولا حرج فى ذلك، أما لو كانت معك طبيبة فيكون الأفضل أن تعطيها هى الحقنة".

حكم كشف المرأة عند طبيب أمراض نساء

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعا أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين عند بعض الفقهاء، وأنه يحرم على غير زوجها النظر إلى مواضع العورة- التي لا تحل إلا له- إلا للضرورة، كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.

وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال« هل الكشف عند دكتور أمراض نساء حرام؟»، الأصل ان الرجل يبحث عن طبيب من نفس جنسه والمرأة كذلك من نفس جنسها فلو كان الطبيب رجل ولم تجد المرأة غير هذا الطبيب فلها أن يدخل معها محرم أثناء الكشف