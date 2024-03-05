خبير: "ميتا" أجبرت المستخدمين على الخروج من "فيسبوك" لحماية الشبكة من الاختراق

أكد المهندس حسام صالح، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، أن المتخصصين لديهم القدرة في بحث المشكلات التكنولوجية والتتبع لأي شبكة من الشبكات التي تحمل إشارات بداخلها داتا مختلفة، موضحًا أن الخوادم الرئيسية لـ"فيسبوك" معروفة ولهم خطوط تسمح لهم بالمناورة عليها.

أشار "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن انقطاع الخدمة تمامًا أمر صعب ولكنه حدث، مشددًا على أن التعطل بدء "ميتا" هي من أخرجت المستخدم من "فيسبوك" لحماية الشبكة، موضحًا أن ما يحدث في الشركات الكبرى هو أنه في حالة وجود هجمة ويستمر معها لحتى حجم معين لهذه الهجمة السيبرانية، ويتم توقف الخدمة لحماية البيزنس الخاص به من التعرض لأـي اختراق.

أوضح أنه تم العودة وحل الأزمة وتوقف الخدمة في خلال ساعتين فقط، منوهًا بأن محاولات المستخدمين الكثيفة لدخول فيسبوك أثناء العطل قد تسبب عبئا إضافيًا على الشبكة.