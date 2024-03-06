ضربة كبيرة لـ أبل.. مبيعات آيفون في الصين تنخفض بنسبة 24٪

كشفت تقارير أن مبيعات هواتف آيفون من شركة أبل الأمريكية قد انخفضت بشكل كبير في السوق الصينية، وفي المقابل انتعشت مبيعات الهواتف من شركة هواوي الصينية.

وبحسب تقرير من شركة تحليل السوق Counterpoint Research فإن مبيعات آيفون انخفضت بنسبة 24٪ حيث واجهت شركة أبل منافسة شديدة من شركات الهواتف الذكية المحلية مثل هواوي وأوبو وفيفو وشاومي.

وتعرضت شركة آبل لضغوط خاصة من شركة هواوي الصينية، والتي تشهد أعمالها الاستهلاكية انتعاشًا في الصين بعد إطلاق سلسلة هواتفها الذكية Mate 60.

وسجلت العديد من شركات الهواتف الذكية الصينية المنافسة انخفاضًا في مبيعات وحداتها خلال فترة الستة أسابيع الماضية، لكن الانخفاضات كانت أقل وضوحًا من انخفاض مبيعات شركة آبل.

وكانت العلامات التجارية للهواتف الذكية الأفضل أداءً في الأسابيع الستة الأولى هي شركة هواوي وشركتها الفرعية Honor، والتي انفصلت عن عملاق التكنولوجيا في عام 2020 نتيجة للعقوبات الأمريكية.

وارتفعت شحنات وحدات الهواتف الذكية من هواوي بنسبة 64% على أساس سنوي في الأسابيع الستة الأولى من عام 2024، وفقًا لشركة Counterpoint Research، وفي الوقت نفسه، ارتفعت شحنات هواتف Honor بنسبة 2%.

وتواجه شركة أبل بيئة صعبة في سوقها الرئيسي، الصين، كما أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تزيد من الضغوط، ليس أقلها المنافسة الشديدة من صانعي الهواتف الذكية الصينيين المحليين - بما في ذلك شركة هواوي التي بدأت تعود للصعود بقوة.