عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون مسئول عن كلامه.. البيت الأبيض يكشف حقيقة قتـ.ـال القوات الأمريكية بأوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

كشف منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن القوات الأمريكية لن تقاتـ.ـل في أوكرانيا، مؤكدًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسؤول عن كلامه.

وقال كيربي في إحاطة ردًا على طلب للتعليق على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحلفاء إلى "عدم إظهار الجبن": "لن أقوم بتحليل كلمات الرئيس ماكرون. بالتأكيد لديه الحق والإمكانية للتعبير عن رأيه. لا يمكنني التحدث إلا نيابة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، القائد الأعلى للقوات الأمريكية".

ولفت إلى أن بايدن قد أوضح منذ بداية الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأمريكية لن تقاتـ.ـل على الأراضي الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يطلب من الحلفاء إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وأشار "سيقوم هو وجيشه بذلك، لكنهم بحاجة إلى الدعم، وسنساعد في ذلك".

القوات الأمريكية كيربي البيت الأبيض أوكرانيا ماكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

لم يتمكن من استكمال المران.. صدمة لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

من بينهم الرئيس.. مسئولون تنفيذيون سابقون في «إكس» يقاضون إيلون ماسك

تحرك جديد.. مفاجأة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 6-3-2024

حظك اليوم الأربعاء 6-3-2024 وتوقعات الأبراج على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

جلسة قضائية حول استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين

حكم صيام من ينام معظم النهار ويستيقظ قبل المغرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة فيسبوك وإنستجرام.. أبراج ماتقدرش تستغنى عن السوشيال ميديا

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الزيت والسمن بالأسواق

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ